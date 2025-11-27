Papa 14'üncü Leo'nun İznik Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı

TÜRKİYE'ye ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa 14'üncü Leo'nun, cuma günü geleceği Bursa'nın İznik ilçesine ziyaretçi akını sürüyor. Yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan ilçedeki oteller tam kapasite doldu.

Türkiye'deki ilk durağı Ankara olan Papa 14'üncü Leo'nun, yarın geleceği Bursa'nın İznik ilçesinde hazırlıklar tamamlandı. İlçedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, Papa'nın, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte 'ekümenik dua' törenine katılacağı Aziz Neophytos Bazilikası'nın etrafındaki yollara barikatlar yerleştirildi. Sahil Güvenlik ekipleri de İznik Gölü'nde botla devriye atıyor. Milattan sonra 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümündeki ayini görüntülemek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları ilçeye akın ederken, turistler de İznik'e geldi.

'3 GÜNDÜR OTEL KAPASİTEMİZ TAMAMEN DOLU'

Artan ilgiyle birlikte ilçedeki otellerde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını söyleyen otel işletmecisi Mete Can, "Şu anda Papa'nın gelişiyle ilgili tüm hazırlıklarımız devam ediyor. 3 gündür otel kapasitemiz tamamen dolu. Dünyanın bizi duyacağına inanıyorum. Zeytinlerimizi, yağlarımızı, çinilerimizi hazırladık. Misafirlerimize elimizden gelen tüm kolaylığı sağlıyoruz. Bu ziyaretin ardından İznik'in çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Genç bir işletmeciyim hem İznik hem de işletmemiz açısından çok güzel olacağına inanıyorum. Papa'yı cuma günü bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),