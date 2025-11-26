Haberler

Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Trafik Düzenlemesi

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
