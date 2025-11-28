Papa 14'üncü Leo İstanbul'a Uçtu
Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde İznik'te düzenlenen ayine katılan Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle İstanbul'a doğru yola çıktı.
İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde geldiği İznik'te Aziz Neophytos Bazilikası'nda düzenlenen ayine katılan Papa 14'üncü Leo'yu, İstanbul'a götüren Cumhurbaşkanlığı helikopteri, saat 16.55'te İznik İlçe Stadı'ndan havalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel