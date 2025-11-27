Haberler

Papa 14'üncü Leo, Ankara'ya Geldi

Papa 14’üncü Leo, Ankara'ya geldi. Sabah saat 09:58'de Roma'daki Fiumicino Havalimanı’ndan hareket eden ITA Airways’e ait Airbus A320neo uçağı Ankara'ya iniş yaptı. Uçağa inişin ardından Türkiye ve Vatikan bayrağı asıldı.

Papa 14'üncü Leo'yu taşıyan uçağın Ankara'da Esenboğa Havaalanı'na ulaşmasıyla Papa'nın Türkiye'deki dört günlük ziyareti başladı. Papa Leo'nun Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir olacak. ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşılanması bekleniyor.Ziyaretini 30 Kasım'da tamamlaması beklenen Papa Ankara'nın ardından, İznik ve İstanbul'da yoğun diplomatik ve dini temaslar gerçekleştirecek.

Sabah Türkiye saatiyle 09.58'de Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndan kalkan ITA Airways'e ait Airbus A320neo uçağının bölmelerinde, Katolik Hıristiyanların Augustinus tarikatı tarafından büyük bir saygıyla anılan "İyi Öğüt Veren Annemiz" olarak bilinen Meryem Ana tasviri bulunuyordu. Uçağa inişin ardından Türkiye ve Vatikan bayrağı asıldı. Uçağın merdivenlerinden inen Papa'yı havaalanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
