Papa 14'üncü Leo, 27-30 Kasım'da Türkiye'yi Ziyaret Edecek: Ankara, İznik ve İstanbul'da Yoğun Diplomatik ve Dini Temaslar Gerçekleştirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Papa 14’üncü Leo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Ziyarette Türkiye-Vatikan ilişkileri, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak; Papa, Ankara, İznik ve İstanbul’da ayrı ayrı dini ve diplomatik programlara katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini" duyurdu.

Duran, görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Ziyaret kapsamında Roma'dan Ankara'ya gelecek olan Papa, ilk olarak Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak. Ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Papa, Ankara programı kapsamında resmi makamlar, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik misyonlarla da bir araya gelecek.

Papa 14'üncü Leo, 28 Kasım Cuma günü, Kutsal Ruh Katedrali'nde dini liderlerle buluşacak, ardından Küçük Yoksulların Rahibeleri Huzurevi'ni ziyaret edecek. Öğleden İznik'e giderek Aziz Neophytos Bazilikası yakınında dua ayini gerçekleştirecek ve akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek.

Ziyaretin üçüncü gününde Papa, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyan cemaat temsilcileriyle özel bir toplantı yapacak. Ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşerek ortak deklarasyon imzalayacak. Ziyaret, Volkswagen Arena'da düzenlenecek Kutsal Ayin ile sona erecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
