Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya- Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeleri görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa başkentlerinde bir süredir temaslarda bulunan ve bu çerçevede sabah saatlerinde İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Zelenskiy, ilk olarak İtalya'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nin başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Papa'nın Roma yakınlarındaki konutu Castel Gandolfo'da gerçekleşen ikili görüşmeye ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşa odaklanan samimi sohbette Papa, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ve devam eden diplomatik girişimlerin, adil ve kalıcı barışa yol açabileceği yönündeki güçlü umudunu yineledi." ifadesi kullanıldı.

İki liderin görüşmede ayrıca, savaş esirleri meselesine ve Ukraynalı çocukların ailelerine geri dönmelerinin sağlanmasının önemine de değindiği belirtildi.

Papa 14. Leo ve Zelenskiy, yarım saat süren görüşmelerinin ardından konutun balkonundan kendilerini bekleyen basın mensuplarını selamladı.

İki lider, temmuz ayında da aynı yerde görüşme gerçekleştirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün öğleden sonra Roma'ya geçerek, burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmesi bekleniyor.