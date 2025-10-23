Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles Tarihi Görüşmede Bir Araya Geldi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles Vatikan'da görüştü.

Kral 3. Charles ve eşi Camilla, Papa ile görüşmek üzere sabah saatlerinde Vatikan'a geldi ve San Damaso Avlusu'nda Vatikan yetkililerince resmi törenle karşılandı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun bu sabah Vatikan'da İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'yı özel kabulde ağırladığı belirtildi.

Kral 3. Charles'ın, Papa ile görüşmesinin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Samimi görüşmeler sırasında mevcut iyi ikili ilişkilerde duyulan memnuniyet dile getirildi. Çevrenin korunması ve yoksullukla mücadele gibi ortak ilgi alanlarına değinildi. Küresel zorluklar karşısında barış ve güvenliğin teşviki yönündeki ortak kararlılığa özellikle dikkat çekildi. Son olarak İngiltere'deki Kilise tarihine atıfta bulunularak, ekümenik diyaloğun teşvik edilmesine devam edilmesinin gerekliliği üzerine ortak bir değerlendirme yapıldı."

Yüzyıllar sonra bir İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles, resmi görüşmelerin ardından Vatikan'da ünlü İtalyan ressam ve heykeltıraş Michelangelo Buonarotti'nin "Kıyamet Günü" ve "Adem'in Yaratılışı" fresklerinin bulunduğu tarihi Sistine Şapeli'nde "yaratılışa olan bağlılığa" vurgu yapılan özel ayinde bir araya geldi.

İngiltere Kilisesi'nin başı da olan İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Papa ile katıldığı söz konusu ayin, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Roma Katolik Kilisesi'nden ayrılmasından bu yana yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz Kralı'nın, Katoliklerin ruhani lideriyle birlikte dua etmesi açısından bir ilk oldu.

Ayinden sonra İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla Vatikan'dan ayrılırken, Papa 14. Leo'nun da Vatikan protokolünde öngörülenin aksine kendilerini uğurlamak üzere avluya kadar çıktığı görüldü.

Vatikan'daki temaslarının ardından Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, daha sonra Vatikan'a komşu Roma kentindeki "Surların Dışındaki Aziz Paulus Bazilikası"na geçerek, burada Kral 3. Charles'a "Kraliyet Kardeşi" unvanı verilmesi törenine katıldı.

Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, nisanda da hem İtalya'ya hem Vatikan'a resmi ziyaret için Roma'ya gelmişti. Bu ziyaretin Vatikan ayağı o dönemki Papa Franciscus'un rahatsızlığı sebebiyle ertelenmiş buna karşın Kral ve Kraliçe, 9 Nisan'da Papa Franciscus tarafından özel bir görüşme kapsamında Vatikan'da kabul edilmişti. Bu görüşmeden kısa süre sonra Papa Franciscus, 21 Nisan'da vefat etmiş onun yerine ABD'li Kardinal Robert Prevost 8 Mayıs'ta yeni papa seçilmiş ve kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles'ın bugünkü görüşmesi de iki lider arasındaki ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Basında çıkan haber ve yorumlarda da İngiltere (Anglikan) Kilisesi'nin başı unvanını da taşıyan Kral 3. Charles'ın bu ziyaretinin, kiliseler arasında yakınlaşma ve ortak çalışma konusundaki bağların geliştirilmesi bakımından "önem bir an olduğu" ifade edildi.