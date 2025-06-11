Papa 14. Leo ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa 14. Leo, bu sabah saatlerinde Vatikan'da BM Genel Sekreteri ile görüştü.

Guterres, ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de birer görüşme gerçekleştirdi.

Vatikan'dan Guterres'in temaslarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatikan, görüşmeler sırasında BM'nin dünya barışına yönelik çabalarını desteklediğini belirtti. Görüşmelerde ayrıca, BM tarafından yürütülen çeşitli süreçlerin ve yaklaşan zirvelerin, BM'nin şu anda dünya genelinde yaşanmakta olan çeşitli krizleri ele almada karşılaştığı zorlukların üzerinde duruldu. Ayrıca, görüşmede belirli çatışma ve istikrarsızlık durumlarına da özel olarak değinildi."