Papa 14. Leo Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Şafi Arpaguş ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı" denildi.