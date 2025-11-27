Haberler

Papa 14. Leo Türkiye'ye Gidiyor: Barış Mesajı Verdi

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti öncesinde barışın önemine vurgu yaptı ve tüm insanları birlik olmaya çağırdı. Ziyaretinin anlamını açıklayan Papa, farklı inançlara sahip insanların barış için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti başlangıcında, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." dedi.

İtalyan ITA Havayolları'nın kendisine bu seyahat için tahsis ettiği özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu farklı medya kuruluşlarından 70'i aşkın gazeteciyi selamladı.

Papa, "Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum." dedi.

Türkiye ve Lübnan'da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, "Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz." diye konuştu.

