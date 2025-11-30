Haberler

Papa 14. Leo, Türkiye seyahatinin ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail-Filistin meselesinde çok uzun süredir açık şekilde iki devletli çözümü desteklediklerini, ancak şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini bildiklerini, bununla beraber devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak bunu gördüklerini söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail- Filistin meselesinde çok uzun süredir açık şekilde iki devletli çözümü desteklediklerini, ancak şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini bildiklerini, bununla beraber devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak bunu gördüklerini söyledi.

Mayıs ayında Papa seçildikten sonra ilk resmi dış gezisini gerçekleştirdiği Türkiye'den ayrıldıktan sonra İstanbul'dan Lübnan'ın başkentine geçen Papa 14. Leo, uçakta seyahatine eşlik eden gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temasları ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa, seyahatine eşlik eden Türk basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Türkiye seyahatinin harika geçtiğini belirten Papa, "Özellikle Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Papa, " Türkiye'ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan'a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu." dedi.

Papa 14. Leo, Türkiye'nin birçok özelliği olduğunu ifade ederek, "Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, ancak çok küçük bir azınlık olmalarına rağmen birçok Hristiyan topluluğu da barındırıyor ve farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor. Farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı yer. İşte bu bir örnek." diye konuştu.

Türkiye'nin bu nitelikleriyle bütün dünyaya ilham olması gerektiğini vurgulayan Papa, "Ben bunun, dünyanın her yerinde aradığımız şeyin bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Dini farklılıklara rağmen, etnik farklılıklara rağmen ve başka birçok farklılığa rağmen insanlar gerçekten barış içinde yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış hakkında konuşabilmiş olmanın, Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin önemli ve değerli bir unsuru olduğunu söyledi.

"(Filistin meselesi) Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir"

Bir gazetecinin özellikle İsrail ablukası altındaki Gazze'deki durum ile Ukrayna Savaşı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde neler konuşulduğunu sorması üzerine Papa, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki her iki durumu da konuştuk kendisiyle. Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail'in de dostuyuz ve iki tarafla da herkes için adalet sağlayabilecek bir çözüme yaklaşılmasına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Kendisi de kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir."

Papa 14. Leo, aynı durumun Ukrayna için de geçerli olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında diyalog ihtimali belirdiğinde, Cumhurbaşkanı (Erdoğan) iki tarafı bir araya getirme konusunda çok yardımcı oldu. Ne yazık ki halen bir çözüm göremedik, ancak bugün barış için somut öneriler yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgesel meselelerde oynadığı role dikkati çeken Papa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenskiy), Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve ABD Başkanı (Donald Trump) ile olan ilişkileri, diyaloğu teşvik etme, bir ateşkese doğru adım atılması ve bu çatışmanın, bu savaşın Ukrayna'da nasıl sona erdirilebileceğine dair yollar bulunması konusunda yardımcı olabileceğini umuyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
