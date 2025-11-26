Haberler

Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti İçin Hazırlıklar Sürüyor

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki ibadethanelerde güvenlik önlemleri artırıldı ve hazırlıklar hızlandırıldı. Diğer programlar arasında yerel kiliselerle yapılacak görüşmeler ve ayinler bulunuyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da programlara katılacağı ibadethanelerde hazırlıklar sürüyor.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Papa'nın göreve gelişinin altıncı ayında gerçekleşecek ziyaret Lübnan'ı da kapsıyor.

Yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Papa 14. Leo, Ankara'daki programların ardından akşam İstanbul'a gelecek.

Buradaki programlar kapsamında 28 Kasım Cuma günü Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle toplantı yapacak Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ne ziyarette bulunacak.

Daha sonra helikopterle İznik'e gidecek Papa 14. Leo, oradaki programının ardından aynı gün İstanbul'a dönerek Vatikan Temsilciliği'nde piskoposlarla görüşme yapacak.

Leo, 29 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Sultanahmet Camisi'ni ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durak Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek Papa, ortak bildiri imzalayacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.

Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Leo, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Beyrut'a gidecek.

Hazırlıklar hızlandırıldı

Papa 14. Leo'nun İstanbul programları kapsamında ziyaretlerde bulunacağı ibadethanelerde hazırlıklar hızlandırıldı. İbadethanelerin çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Fener Rum Patrikhanesi'nde güvenlik önlemleri artarken, hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde kurulan ilk kilise olan Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde de güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14. Leo'nun bu kiliseye geleceği gün bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletilecek. Ayrıca Leo'nun dinlenmesi için kilisede bir oda da hazırlandı. Yine kilisenin önünde Vatikan bayrağı göndere çekildi.

Ayrıca, kilisenin içinde yerel kiliselerin ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle yapılacak görüşme için masa hazırlandı.

İbadethanelerin sorumluları, yaklaşık bir haftadır bu kilise ve katedrallerin ayinler dışında ziyarete kapatıldığını, hazırlıkların sürdüğünü, Leo'nun ziyareti nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti.

Kaynak: AA
