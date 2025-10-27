Haberler

Papa 14. Leo'nun Türkiye ve Lübnan Ziyareti Programı Açıklandı

Güncelleme:
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye, 30 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde ise Lübnan'a yapacağı resmi ziyareti öncesinde programını duyurdu. İlk olarak Ankara'da resmi temaslarda bulunacak ardından İstanbul'a geçecek.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım'da Türkiye'ye, 30 Kasım - 2 Aralık'ta da Lübnan'a yapacağı resmi ziyaretlerinin programı belli oldu.

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisini gerçekleştireceği Türkiye ile Lübnan'daki programın detayları Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı.

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre, Papa 27 Kasım'da ilk olarak başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.

Papa, 28 Kasım'da İstanbul'dan İznik'e giderek; Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da ise Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ardından da İstanbul'daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Papa'nın aynı gün Volkswagen Arena'da bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

30 Kasım'da İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek olan Papa 14. Leo, bu ülkedeki resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Beyrut ziyaretinin son gününde bir hastaneyi ziyaret edecek ardından 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na gidecek.

Papa'nın 2 Aralık akşam saatlerinde Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak, Roma'ya dönmesi öngörülüyor.

Papa'nın Türkiye ziyareti bir süredir gündemdeydi

Papa'nın Türkiye ziyareti, ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus'un Haziran 2024'te yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 2025'te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye'ye gitme isteğini dile getirmişti.

Papa Franciscus'un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025'ten önce 21 Nisan'da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa'nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.

Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi'nin 267'nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik'e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek 5. Papa olacak

Papa 14. Leo, kasım ayı sonunda yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
