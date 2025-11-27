Haberler

Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yarın İznik'i ziyaret edecek. Ziyaretin turizm açısından önemli olduğu ifade ediliyor. İznik'te güvenlik önlemleri alındı, oteller doldu ve yerli, yabancı turist akını yaşandı.

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(BURSA) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, yarın gerçekleştireceği İznik ziyareti için ilçede hazırlıklar tamamlandı. Yurttaşlar, ziyaretin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı İznik'te konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlenecek. Papa'nın katılacğı tören, İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edilen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede yapılacak.

Papa'nın, bazilikaya ulaşacağı yaklaşık 2,3 kilometrelik yol güzergahında da hazırlık yapıldı. Güvenlik önlemleri altında bölgede polis barikatları kuruldu. Yerli ve yabancı basın mensuplarına ise özel bir alan yapıldı. Özellikle Bazilika ören yeri ve karşılama alanında yoğun temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Ziyaret öncesi İznik'e yoğun turist akını yaşandı ilçedeki oteller aylar öncesinden doldu.

İzniklilir de Papa'nın gelişinden memnun... İznik esnafı ve yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na ziyarete ilişkin şunları söyledi:

İznikli bir esnaf: "İlçe için turizm açısından önemli. Papa'nın geleceğini aylar öncesinden sosyal medyada ya da görsel basından duyduğumuzdan bu yana ilçeye yerli ve yabancı turistler çok gelmeye başladı. Esnaf için bizim için güzel, tanıtım için güzel. Olumlu karşılıyoruz, ancak daha uzun yıllar gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz ama değişkenlik var. İznik içinde çok iyi olabilir. Bundan sonra ki süreçlerde altyapıda görselde hem de İznik'in tarihi dokusu dünyaya tanıtımı ile ilgili bir sürü şeyler yapılabilir. Biz olumlu karşılıyoruz. Hac yolunu biz olumlu karşılıyoruz alt yapımız olmamasına rağmen. Olursa iyi olur bizim içinde ilçe içinde. İznik'in tarihi dokusuna da daha farklı dokunulur böylece."

İznikli esnaf: G"elirse bizim açımızdan turizm açısından esnafımıza yanı sırsa çok güzel bir şey olur. Suyumuzun eksilmesine bizim için çok kötü bir şey. Burası sebzenin meyvenin olduğu yer. Suyun azalması demek bizim sonumuz demek. Onun dışında Papa'nın gelmesi bizim için artı bir şey."

İznikli yurttaş: "Papa'nın İznik ziyareti ilçeye hareket getirdi. Yerli ve yabancı turistlerden ilgi ve alaka uyandırmaya başladı. Dört medeniyete başkentlik yapmış İznik'te Papa'da gelsin. Ayasofyamız var. camilerimiz var. İsteyen istediği yerde ibadetini yapabilir."

İznikli yurttaş: "Memnun oluruz buraya gelmesinden. İlçemize ziyaret iyi olur. Yarın daha çok hareketlilik olur. Kalabalık yarın olur. İznik etkilenir, her taraf duyar. Eskiden ufak olduğu için bilinmezdi İznik şimdi daha çok popüler olmaya başladı."

Ağca da İznik sokaklarında...

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi öldüren ve İpekçi cinayetinin ardından cezaevinden kaçtıktan sonra 13 Mayıs 1981'de II. Jean Paul'u vurarak yaralayan 18 Ocak 2010'da cezaevinden çıkan Mehmet Ali Ağca'nın da İznik sokaklarında bildiri dağıttığı öğrenildi.

Ağca ve beraberindekilerin dağıttığı "Ebedi Evrensel İlahi Gerçek" başlıklı 10 maddelik bildirinin sonunda, "Tanrı adına Tanrının hizmetkarı Mehmet Ali Ağca" notunun düşüldüğü görüldü.

