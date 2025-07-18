Papa 14. Leo, Netanyahu ile Görüşerek Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ibadethaneler ile Filistin ve İsrail'deki tüm insanların korunması ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Roma yakınlarındaki yazlık ikametgahı Castel Gandolfo'da bulunan Papa'nın, Gazze'de dün Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan İsrail'in hava saldırısının ardından, bu sabah Başbakan Netanyahu'dan telefon görüşmesi talebi aldığı belirtildi.

Papa'nın, Netanyahu ile telefon görüşmesinde Gazze için ateşkes vurgusu yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşme sırasında Papa, müzakere sürecinin yeniden canlandırılması ve ateşkes ile savaşın sona erdirilmesi çağrısını bir kez daha yineledi. Gazze halkının yaşadığı trajik insani durumdan duyduğu derin endişeyi ifade etti ve bu durumun bedelini özellikle çocukların, yaşlıların ve hastaların ödediğini vurguladı. Son olarak Papa, ibadethanelerin ve özellikle de inananların yanı sıra Filistin ve İsrail'deki tüm insanların korunması gerekliliğinin aciliyetini bir kez daha dile getirdi."

Diğer yandan, Vatikan resmi yayın organlarından VaticanNews'te yer alan habere göre, Papa 14. Leo ayrıca Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile de telefon görüşmesi yaptı. Papa 14. Leo, dün hava saldırısına uğrayan kiliseyi ziyaret eden Kardinal Pizzaballa'ya "Bu katliama son verme zamanı geldi." dedi.

İsrail ordusunun, dün Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında, 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 10 kişi yaralanmıştı. İsrail'in saldırısı tepki çekmişti.