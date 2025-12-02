Papa 14. Leo Lübnan'dan Ayrıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, başkent Beyrut'taki programını tamamlayarak Lübnan'dan ayrıldı.

Papa 14. Leo, 3 günlük resmi gezisi kapsamında başkent Beyrut'ta temaslarda bulunduktan sonra İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere Refik Hariri Uluslararası Havalimanına geçti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam'ın da katıldığı uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Papa'nın ziyaretinin Lübnan'ın ve halkının hafızasında kalıcı bir yer edineceğini belirterek, "Lübnan'a umut ve barış mesajları getirdiniz, farklı bölgeleri ziyaret edip tüm toplumsal kesimler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandınız. Bu ilgi, halkımızın barış ve istikrara duyduğu derin özlemi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Avn, "Lübnanlılarla yaptığınız görüşmelerde, bu ülkeye duyduğunuz sevgiyi ve mesajınızın samimiyetini hissettik." dedi.

"Saldırılar ve düşmanlıklar sona ersin"

Papa ise Lübnan'da güzel zaman geçirdiğini, ayrılmanın kendisi için zor olduğunu dile getirerek, "Birbirimizden ayrılmıyoruz aksine tanışmış olarak birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Bu kardeşlik ve barışa bağlılık ruhuna, şu anda kendilerini düşman olarak görenler de dahil tüm Orta Doğu'yu dahil etmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama alanına yaptığı ziyaretin kendisini "derinden" etkilediğini vurgulayan Papa, 4 Ağustos 2020'de medyana gelen bu faciada hayatını kaybedenler için dua ettiğini söyledi.

Ülkenin güneyinde halihazırda "gerilim ve istikrasızlık" yaşandığını ifade eden Papa, "Saldırılar ve düşmanlıklar sona ersin. Silahlı mücadelenin artık hiçbir fayda sağlamadığını kabul etmeliyiz. Silahlar öldürür, oysa müzakere, arabuluculuk ve diyalog yapıcıdır. Barışı yalnızca bir amaç olarak değil, aynı zamanda bir yol olarak seçelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Papa ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Beyrut Havalimanından ayrıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ardından 30 Kasım'da Lübnan'a geçerek, resmi temaslarda bulunmuştu.