Papa 14. Leo, Lübnan'da Barış Mesajı Verdi: "Bu Topraklarda Barış Sadece Bir Kelime Değil, Bir Armağandır"

(ANKARA) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ardından Lübnan'a giderek bölge liderleri ve topluluklara barış çağrısında bulundu. "Türkiye ziyaretinin olumlu geçtiğini" belirten Papa Leo, Vatikan'ın, "İsrail- Filistin çatışmasının çözümü için iki devletli çözüm" ısrarını yeniden dile getirerek, bunun her iki taraf için de adaleti sağlayabilecek "tek çözüm" olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo, dün ilk uluslararası Papalık gezisinin ikinci ve son ayağı için Türkiye'den Lübnan'a gitti. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı özel görüşmede, Gazze ve Ukrayna konusunu görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "görüşmenin gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her iki çatışmanın sona ermesinde 'önemli bir rolü' olduğunu" belirtti.

Papa Leo, Gazze konusunda Vatikan'ın uzun süredir İsrail ve Filistinler için iki devletli çözümü destekleyen pozisyonunu hatırlattı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de bir Filistin Devleti kurulmasının, onlarca yıldır süren çatışmayı çözmenin uluslararası alanda kabul gören tek yol olarak görüldüğü" ifade edilmişti. Papa Leo, "Şu anda İsrail bu çözümü kabul etmiyor, ama biz bunu yaşanan çatışmaya çözüm sunabilecek tek yol olarak görüyoruz. İsrail ile de dostuz ve iki tarafla da herkes için adil bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz" dedi.

Arap medyasında yer alan haberlerde, Papa Leo'nun Türkiye'de bulunduğu süre boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki savaşına doğrudan değinmekten kaçındığı belirtildi.

Papa Leo'nun Lübnan'da barış çağrısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Papa Leo, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi. Papa Leo, Beyrut'ta düzenlenen bir etkinlikte, Lübnan'ın önde gelen 400'den fazla siyasi, dini ve sosyal figürüne barış çağrısında bulunarak, "Bu topraklarda barış sadece bir kelime değildir; bir arzudur, bir mesajdır, bir armağandır ve sürekli bir çalışma halindedir" diye konuştu. Lübnan'ın "pes etmeyen, aksine zorluklar karşısında her zaman cesaretle yeniden ayağa kalkmayı bilen bir halkı" olduğunu vurgulayan Papa Leo, "Dayanıklılığınız, gerçek barış yapıcıların temel özelliğidir; çünkü barış yapmak, aslında sürekli yeni bir başlangıçtır. Barışa olan bağlılık ve sevgi, görünürdeki yenilgi karşısında korku bilmez, hayal kırıklığından yılmaz. Aksine, umutla tüm durumları kucaklayıp geleceğe bakar" değerlendirmesini yaptı.

Lübnanlılara, "barışı inşa etmenin sabır gerektirdiğini" söyleyen Papa Leo, ülkenin çeşitliliğine dikkat çekerek, "Siz bir topluluklar topluluğusunuz, ortak bir dil ile bir aradasınız. Burada sadece geçmişinizin paha biçilemez hazineler bıraktığı Levanten Arapçasından bahsetmiyorum. En önemlisi, her zaman sizi yeniden başlamaya yönlendiren umut dilinden bahsediyorum" diye konuştu.

"Tüm Levant için asıl zorluk, özellikle gençlerin ülkelerini terk etme zorunluluğu hissetmemesini sağlamak"

Ülkedeki barış çalışmaları hakkında Papa Leo ayrıca, şunları söyledi:

"Kişisel ve kolektif yaralar, iyileşmesi yıllar, hatta nesiller alabilecek yaralardır. Eğer ele alınmazlarsa, hafızaları iyileştirmek ve haksızlığa uğramış olanları bir araya getirmek için çalışmazsak, barışa ilerlemek zor olacaktır. Her birimiz kendi acımızın ve düşünce biçimimizin esiri olarak kalacağız. Barış, sadece ayrı yaşayanların arasındaki kırılgan bir denge değildir. Barış, birlikte yaşamayı, barışmış insanlar olarak bir arada olmayı bilmektir. Barış, ufkumuz genişlediğinde bizi şaşırtacak bolluktur, her duvarı ve engeli aşar. Karşılıklı diyalog, yanlış anlamalara rağmen uzlaşmanın yoludur. Kilise, sadece ülkelerini terk edenlerin onuruyla ilgilenmez; kimsenin gitmeye zorlanmasını istemez. Tersine, isteyenlerin güvenle geri dönebilmelerini ister. Lübnan için değil, tüm Levant için asıl zorluk, özellikle gençlerin ülkelerini terk etme zorunluluğu hissetmemesini sağlamak. Onları barışı başka yerlerde aramak yerine, kendi ülkelerinde güvence altına alacak şekilde öncülük etmeye teşvik etmek. Kadınlar barış yapmada özel bir yeteneğe sahiptir; çünkü yaşamla, insanlarla ve mekanlarla derin bağlar kurmayı bilirler. Sosyal ve siyasi hayatta, dini topluluklarda yer almaları, dünyada gerçek bir yenilenme gücünü temsil eder."

Papa, Türkiye ziyaretinin "olumlu ve başarılı" geçtiğini belirtti. Türk Cumhurbaşkanına ve Doğu Kilisesi'ne teşekkür eden Papa, "Lübnan'a ziyaretimin amacı barışı inşa etmektir" dedi.

Avn: "Lübnan, her zaman ve hala inanç ve özgürlüğü, çeşitliliği ve birliği, acıyı ve umudu birleştirir"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Papa'ya hitaben, "Lübnan, küçük bir ülke ama büyük bir misyona sahip, her zaman ve hala inanç ve özgürlüğü, çeşitliliği ve birliği, acıyı ve umudu birleştiren bir topraktır" diyerek, ülkenin "benzersizliğinin korunmasının, tüm insanlık için zorunlu olduğunu" vurguladı. Avn, şunları kaydetti:

"Eğer farklı dinlerden takipçileri arasında özgür ve eşit yaşam modeli çökerse, dünyanın başka hiçbir yeri bunu barındıramaz. Hristiyan varlığı kaybolursa, ülkenin denkleminde adalet çöker. Müslüman varlığı kaybolursa, denge bozulur, ölçülülük kaybolur. Lübnan felç olursa veya değişirse, kaçınılmaz sonuç, bölgemizde ve dünyada her türlü aşırılık ve şiddet çizgileri olur."

Papa'nın bugün Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, üst düzey yetkililer ve diplomatlarla görüşmesi bekleniyor.

Çeşitli topluluklar da Papa'nın ziyaretini memnuniyetle karşıladı

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u Hristiyan, geri kalan büyük çoğunluğu ise Müslüman; bunların yarısı Şii ve Sünni mezheplerine ait. Buna göre, Lübnan'ın çeşitli toplulukları, Papa'nın ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Önde gelen Dürzi din adamı Şeyh Sami Abi al-Muna, Lübnan'ın "bu ziyaretin temsil ettiği umut kıvılcımına" ihtiyaç duyduğunu belirtti. Papa'nın gelişi öncesinde, Lübnan Ordusu ve iç güvenlik güçlerinden takviyeler havaalanına konuşlandırıldı.

Hizbullah'tan Papa'ya çağrı

Papa'nın konvoyunun, Hizbullah'ın etkili olduğu Beyrut'un güney banliyölerinden geçeceği belirtilirken; Hizbullah'ın İmam el-Mehdi İzci Birlikleri de konvoy geçerken yol kenarında karşılama töreni düzenleyecek. Papa'nın gelişi öncesinde, Hizbullah, papayı ülkenin maruz kaldığı haksızlık ve saldırganlığı reddetmeye çağırmıştı.

Papa'nın ziyaret programı

Papa Leo, Lübnan ziyareti kapsamında, 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 200 kişinin ölümüne yol açan patlama alanında dua edecek. Papa, Beyrut sahilinde açık hava ayini yönetecek ve ülkenin az sayıdaki psikiyatri hastanesinden birini ziyaret edecek. Ancak Papa Leo, İsrail'in hedef aldığı güney bölgesine seyahat etmeyecek.