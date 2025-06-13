Papa 14. Leo, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa 14. Leo, bu sabah Vatikan'da Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Papa dışında Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Avn'ın Vatikan'daki temaslarına ilişkin açıklamada, Vatikan-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra Katolik Kilisesi'nin Lübnan toplumundaki rolü üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, ülkede istikrar süreci ve reformlar aracılığıyla yeni bir siyasi uzlaşı ve ekonomik toparlanma döneminin başlaması yönündeki temenniler dile getirildi. Bu sürecin, Lübnan'a özgü olan dinlerarası birlikte yaşam ideallerini ve kalkınmayı destekleme hedeflerini güçlendirmesi umut edildi. Son olarak, tüm Orta Doğu bölgesinin barışa kavuşmasını teşvik etme gerekliliği ve zorunluluğu ele alındı." ifadeleri kullanıldı.