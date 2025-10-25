Haberler

Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Lübnan'ın reform sürecini ele aldı. Papa'nın 2025 yılında Lübnan'a yapacağı ziyaret için de ortak beklentiler ifade edildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa 14. Leo, bu sabah Vatikan'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'yi kabul etti.

Lübnan Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı, Papa'nın ardından ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldi.

Vatikan'ın açıklamasında, "Samimi görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi ve Papa 14. Leo'nun 30 Kasım - 2 Aralık 2025 tarihlerinde Lübnan'a yapacağı ziyaret için ortak beklenti ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmelerde, Lübnan halkının, ülkenin reform ve istikrar sürecine duyduğu umutların değerlendirildiği ve de Lübnan ve çevresinde tam bir barışın en kısa sürede sağlanması yönündeki ortak temenninin dile getirildiği belirtildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Papa'ya Lübnanlıların ziyaretini büyük sevinçle beklediklerini ifade ettiğini aktaran Selam, Lübnan'ın birliği, egemenliği ve özgürlüğünün tüm halkının hakkı olduğunu söylediğini belirtti.

Selam, "(Görüşmede) Bölgedeki barışın ancak adalet temelinde, özellikle de Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkının tanınmasıyla mümkün olacağını vurguladım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Simit tezgahından memur masasına

Simit tezgahından memur masasına
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı

Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.