Papa 14. Leo İznik'te Anıldı
Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde, Aziz Neophytos Bazilikası'nda düzenlenen ayine katılan Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile İznik İlçe Stadı'ndan İstanbul'a götürüldü.
Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde geldiği İznik'te Aziz Neophytos Bazilikası'nda düzenlenen ayine katılan Papa 14'üncü Leo'yu, İstanbul'a götüren Cumhurbaşkanlığı helikopteri, saat 16.55'te İznik İlçe Stadı'ndan havalandı.
Haber: -Kamera: Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel