Papa 14. Leo, İznik'i Ziyaret Etti: 1700. Yıl Etkinlikleri

(BURSA) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'e resmi ziyarette bulundu. Papa 14. Leo, programı çerçevesinde İznik Gölü kıyısında uzun yıllar sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını inceledi. Ziyaretin ardından arkeolojik alan içinde ayin düzenlendi. Papa'nın gelişi ve ayin vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Ayini izlemeye gelen bir vatandaşlardan Dr. Esat Yetermin "Bazı yaklaşımların konuya dinsel olarak baktığı Papa'nın gelmesinin yanlış olduğunu söyleyenlerin olduğunu duyuyoruz. Bence çok yanlış hangi açıdan bakıyorlar bilmiyorum ama bu tüm insanlığın simgesi olmalı İznik, Antakya, İstanbul ve İskenderiye gibi bu işin merkezi olmalı. Çok zor bir şey değil" dedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'e resmi ziyarette bulundu. Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgisinin yanı sıra İznik'e yakın yerlerden gelen vatandaşlar tarihi ana tanıklık etmek istedi. Güvenlik gerekçesiyle basın mensupları ve vatandaşlar ayin yapılan alanın çok uzak kısmına kurulan bariyerlerin arkasında kaldı.

Ayini ilgiyle izleyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansına şunları söyledi:

Dr. Esat Yetermin şunları söyledi:

"Bursa'dan geliyorum. İznik çok özel bir yer. Doktorum, bir süre İznik'te çalışmıştım. Ama son 10 yılda o kadar değişti ki İznik, bunun gerçek değerini ne bizler ne Müslüman alemi ne Hırıstiyan alemi tam olarak bilemiyor. Burası Roma'nın Bizans'ın, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın merkezi. Birçok dönem başkentlik yapmış bir yer. Gerçek anlamda buranın değerini biliyor muyuz asla bilmiyoruz. Papa'nın gelmesi belki bunu gün ışığına çıkartabilir. Buna dini olarak bakmamak lazım. Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlığın kardeşliği olarak ele almak lazım. Bir gün belki 8 milyar insan tek bir bayrak altında birleşir çok güzel bir hedefe doğru yaklaşırız. Bu ne kadar mümkün, dünyanın birçok yerinde savaş varken ne kadar becerebiliriz umudum yok ama tamamen de bu konuya kayıtsız kalmak istemiyorum. Bazı yaklaşımların konuya dinsel olarak baktığı Papa'nın gelmesinin yanlış olduğunu söyleyenlerin olduğunu duyuyoruz. Bence çok yanlış hangi açıdan bakıyorlar bilmiyorum ama bu tüm insanlığın simgesi olmalı İznik, Antakya, İstanbul ve İskenderiye gibi bu işin merkezi olmalı. Çok zor bir şey değil.

Bir başka vatandaş ise "Aslında denk geldi. İzmit Kocaeli'nde oturuyorum. Baba tarafımızı burada aslında bir ziyaret gerçekleştirdik. İznik'in kurtuluşu biliyorsunuz. Gelmişken de bu atmosferi görmek istedim.

Refika Önem adlı bir vatandaş ise Papa'nın ziyaretini tekerlekli sandalye ile izlemeye geldi. Önem "14. Leo ama öbürünü de biliyorum hepsini biliyorum. Elizabet mesela Bursa'ya geldi. Onlara meraklıyım" dedi.

Ayini bekleyen bir vatandaş ise: "1700 yıl sonra ilk defa İznik'te bir İznik konsülü toplanmaya geldi. Bunu görmeye geldik. Merak ettik. Gördüğünüz gibi işte" dedi.

Balıkesir'den ayini izlemek için geldiğini söyleyen bir vatandaş ise izleyicilerin yerlerinin düşünülmediğini belirtti ve "Tarihi ana tanıklık etmek için buradayım. Sabahtan beri bekliyoruz ama göremiyoruz. Seyirciler için hiçbir şey düşünülmemiş. Bizi uzak bir kenara atmışlar. Gazeteciler önümüzde bekliyor bizde hiçbir şey göremiyoruz. Tarihi an için buradayız. 1700 yıl sonra gerçekleşen bir ayin olacak bizde merak ettik geldik çevre ilçelerden. Balıkesir'den geldim. İznik için bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Tarihini tüm dünya görmüş oldu. Tüm dünya şu an şahit oluyor şimdi buna..." dedi.

Adının Monica olduğunu söyleyen ve bu tarihi anı izlemek için Polonya'dan geldiğini belirten yabancı bir turist ise pankart açtı. "Dünyadaki bütün insanlar barış için dua ederken, burada olmayı çok önemli gördüm" ifadesini kullanan Polonyalı turist, Papa 14. Leo'nun ilk resmi dokümanı olan ve "Tanrı seni seviyor" anlamına gelen "Dilexi te"yi yeni yayınladığına dikkati çekerek, "Bu dokümanda fakir insanları 8'inci sakrament (kutsal tören) olarak tanımlıyor. Bizler biliyoruz ki Hristiyanlıkta 7 kutsal tören var. Ama o, 'Fakirlerde Hz. İsa'nın gerçek anlamda mevcudiyeti vardır' diyor. Bunun çok iyi bir mesaj olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.