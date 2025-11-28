Papa 14. Leo, İstanbul'da Yoksulların Huzurevini Ziyaret Etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen "Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi"ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de temaslarını İstanbul'da sürdüren Papa, tedavi ve bakıma muhtaç yaklaşık 60 kişinin bulunduğu huzurevine de gitti.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

"Yaşlı" kelimesinin gerçek anlamını yitirme riski taşıdığına dikkati çeken Papa, verimlilik ve maddiyatın hakim olduğu toplumsal bağlamda yaşlı insanlara karşı saygı duygusunun kaybolduğunu, oysa ki yaşlıların torunları, aileleri ve toplumun bütünü için bir hazine ve bir halkın bilgeliği olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo, burada kalanlara bakan 6 rahibe ile bir süre sohbet ettikten sonra huzurevinden ayrıldı.

Bu arada, Papa'nın ziyareti dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.