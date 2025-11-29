Haberler

Papa 14. Leo İstanbul'da Barış ve Birlik Mesajı Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da düzenlediği ayinde karşılıklı saygı ve barış mesajları vererek, birlik ve ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul'da düzenlediği ayinde karşılıklı saygı ve barış mesajları verdi.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hıristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulundu.

Papa 14. Leo, Boğaz üzerinde uzanan üç köprünün, kendisine birlik köprüleri kurmak için ortak çabaların önemini hatırlattığını söyledi.

"Boğaz üzerindeki köprüler gibi, birliğin de temellerinin sağlam kalması, zaman ve değişkenlikler tarafından zayıflatılmaması özen, dikkat ve bakım gerektirir." diyen Papa 14. Leo, bağları beslemek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, "Bizi birleştiren şeyleri takdir ederek, önyargı ve güvensizlik duvarlarını yıkarak, karşılıklı bilgi ve saygıyı teşvik ederek, herkese güçlü bir umut mesajı vermek ve barışçı olmaya davet etmek için birlikte yürümek istiyoruz." dedi.

Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.

Türkiye'deki programının ardından Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.???????

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.