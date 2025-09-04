Papa 14. Leo, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüşerek Gazze'deki Durumu Ele Aldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinde Gazze'deki trajik durumu ele aldığı ve "iki devletli çözümden yana olduklarını" aktardığı bildirildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun bu sabah saatlerinde Vatikan'da Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştüğü, Herzog'un Papa'dan sonra ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Paul Richard Gallagher ile de birer görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmeler sırasında, çok sayıda çatışmanın sürdüğü Orta Doğu'daki siyasi ve toplumsal durum, özellikle de Gazze'deki trajik durum ele alındı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması, acilen kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların en çok etkilenen bölgelere güvenli bir şekilde ulaşmasının kolaylaştırılması ve hem insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi hem de iki halkın meşru beklentilerinin karşılanabilmesi için müzakerelerin ivedilikle yeniden başlatılması temenni edildi." denildi.

İki devletli çözüme vurgu yapılan açıklamada, "Filistin halkı için nasıl bir gelecek ve bölgede barış ve istikrarın nasıl sağlanacağı konularına odaklanıldı. Vatikan, devam eden savaştan çıkış için tek yol olarak iki devletli çözümden yana olan tutumunu yineledi. Görüşmelerde, Batı Şeria'daki olaylara ve Kudüs'ün önemi meselesine de değinildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vatikan-İsrail arasındaki ilişkilerin, devlet yetkilileri ile yerel Kilise arasındaki bazı meselelerin de görüşüldüğü belirtilerek, "Özellikle Hristiyan topluluklarının önemi, onların bölgedeki ve tüm Orta Doğu'daki insani ve toplumsal gelişim, özellikle eğitim, toplumsal uyumun güçlendirilmesi ve bölgenin istikrarı alanındaki katkılarına dikkat çekildi." bilgisi paylaşıldı.

İtalyan basını, Papa ile Herzog'un görüşmesinin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirtti.

Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanı Herzog'un hafta başında görüşeceklerinin duyurulmasının ardından Herzog'un, Papa'nın daveti üzerine Vatikan'a gideceği yönünde çıkan haberlere karşılık Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni 2 Eylül'de, "Devlet ve Hükümet Başkanlarının, Papa ile görüşme taleplerine yanıt vermek Vatikan'ın bir uygulamasıdır ama onlara davet göndermek gibi bir uygulaması yoktur." açıklamasını yapmıştı.