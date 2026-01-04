Haberler

Papa'dan "Venezuela" Çağrısı: Şiddet Aşılsın, Ülkenin Egemenliği Korunsun

Papa 14. Leo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kaçırılmasının ardından ülkenin insan hakları ve halkın çıkarları için çağrıda bulundu. Endişelerini dile getirerek, herkesin Venezuela halkı için dua etmesini istedi.

"İnsan haklarına saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Papa 14. Leo, konuşmasında, "Sevgili Venezuela halkının iyiliği, her türlü başka mülahazanın üzerinde gelmeli, şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına girilmesine öncülük etmelidir. Ülkenin egemenliği korunmalı, Anayasa'da yer alan hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalı, her bir kişinin ve herkesin insani ve sivil haklarına saygı gösterilmeli; özellikle zor ekonomik koşullar nedeniyle acı çeken en yoksullar gözetilerek, işbirliği, istikrar ve uyum içinde sakin bir gelecek birlikte inşa edilmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
