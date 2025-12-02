Haberler

Papa 14. Leo'dan Lübnan'da Birlik ve Barış Mesajı

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Lübnan ziyaretinin son gününde Beyrut'ta düzenlediği ayinde birlik ve barış çağrısında bulundu. Zor günlerden geçen Lübnan halkına seslenen Papa, çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan ziyaretinin son gününde başkent Beyrut'ta deniz kıyısında düzenlediği ayinde "birlik ve barış" mesajları verdi.

Papa 14. Leo, Lübnan'dan ayrılmadan önce Beyrut'un sahil şeridindeki alanda düzenlenen ayinde Hıristiyan toplumundan binlerce kişiye hitapta bulundu.

Programa ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam da katıldı.

Konuşmasında Lübnan halkının zor günlerden geçtiğine işaret eden Papa, ülkenin yeniden eski ihtişamına kavuşabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması ve "çabaların birleştirilmesi" gerektiğini belirtti.

Bunun yolunun ise "kalpleri silahsızlandırmaktan" geçtiğini ifade eden Papa, "Etnik ve siyasi ayrılıklarımızın zırhını üzerimizden çıkaralım, dini inançlarımızı karşılıklı buluşmalara açalım ve kalplerimizde birleşik bir Lübnan hayalini yeniden canlandıralım." dedi.

Papa 14. Leo, konuşmasının sonunda, "barış ve adaletin hakim olduğu, herkesin birbirini kardeş olarak gördüğü" bir Lübnan çağrısında bulundu.

Ayinin ardından Papa ve beraberindekiler, ülkeden ayrılmak üzere başkentteki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na geçecek.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
