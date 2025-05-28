Papa 14. Leo'dan Gazze ve Ukrayna İçin Barış Çağrısı

Papa 14. Leo'dan Gazze ve Ukrayna İçin Barış Çağrısı
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Papa 14. Leo, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krize ve çocuk ölümlerine dikkat çekerek ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşa da değinerek barış ve diyalog çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze Şeridi'nde çocuklarının cesetlerini kucaklarında tutan insanların feryatlarının yükselmeye devam ettiğini belirterek ateşkes ve insancıl hukuka tam olarak uyulması çağrısı yaptı.

Papa, çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı genel kabul oturumunda, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye değinen Papa 14. Leo, "Gazze Şeridi'nden göğe doğru, kucağında cansız çocuk bedenlerini tutan anne ve babaların feryadı her geçen gün daha yoğun şekilde yükseliyor. Bombardımanlardan biraz olsun korunmak ve biraz yiyecek bulabilmek için sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sorumlulara bir kez daha çağrımı yineliyorum: Ateşkes sağlansın, tüm rehineler serbest bırakılsın, insancıl hukuka tam olarak uyulsun." ifadelerini kullandı.

Papa ayrıca, tüm kalbinin sivillere ve altyapıya yönelik yeni ciddi saldırılardan etkilenen Ukrayna halkıyla olduğunu da belirterek "Tüm mağdurlar, özellikle çocuklar ve aileler için dua ediyorum. Savaşı durdurma ve diyalog ve barışın her girişimini destekleme çağrısını güçlü bir şekilde yeniliyorum. Herkesten Ukrayna'da ve savaş nedeniyle acı çekilen her yerde barış için dua etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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