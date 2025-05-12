Papa 14. Leo'dan Barış ve İletişim Üzerine Mesaj

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle buraya yönelik bir seyahat hazırlığının olduğunu söyledi.

Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından 7-8 Mayıs'ta yapılan papalık seçiminde (Konklav) görevi devralan Papa 14. Leo, ilk faaliyetlerinden birini, Konklav'ı takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan'da buluşarak gerçekleştirdi.

Vatikan'da Papa. 6 Paulus Salonu'nda gazetecileri kabul eden Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temel önemdedir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına 'hayır' demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz." dedi.

Zor zamanlardan geçildiğini dile getiren Papa 14. Leo, "Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor. Kilise, zamanın getirdiği meydan okumayı kabul etmelidir, aynı şekilde iletişim ve gazetecilik de zamanın ve tarihin dışında olamaz." diye konuştu.

Papa, yapay zekanın muazzam potansiyeli karşısında, iletişim araçlarını herkesin iyiliğine göre yönlendirme sorumluluğuna ve sağduyuya sahip olmaları gerektiğini, bu şekilde insanlığa fayda üretebileceklerini ifade etti.

"İletişimi önyargıdan, kinden, fanatizmden ve nefretten arındıralım; saldırganlıktan temizleyelim" diyen Papa 14. Leo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürültülü, gösterişli bir iletişime ihtiyaç yok. Dinlemeye, sesi olmayanların sesine kulak vermeye hazır bir iletişime ihtiyaç var. Kelimeleri silahsızlandıralım ve böylece dünyayı da silahsızlandırmaya katkıda bulunalım. Silahsız ve silahsızlandırıcı bir iletişim, dünyaya farklı bir bakış açısını paylaşmamızı ve insan onurumuza uygun bir biçimde hareket etmemizi sağlar. Sizler, çatışmaları ve barış umutlarını, adaletsizlikleri ve yoksulluğu, daha iyi bir dünya için sessizce çalışan birçok insanın çabalarını anlatan ön saftaki kişilersiniz. Bu nedenle sizden, barışın iletişimini bilinçli ve cesurca seçmenizi rica ediyorum."

Papa 14. Leo konuşmasının ardından ön sıralardaki gazetecileri tek tek selamladı.

Bu sırada bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Franciscus'un gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine papa 14. Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını verdi.

Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.