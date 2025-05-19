Papa 14. Leo'dan Barış ve Diyalog Çağrısı

Papa 14. Leo'dan Barış ve Diyalog Çağrısı
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Papa 14. Leo, diğer dinlerin temsilcilerine hitap ederek savaşlara 'hayır', barışa 'evet' demenin önemini vurguladı. Diyalog ve karşılıklı anlayışın toplumlar arasında köprüler kurabileceğini ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, diğer dinlerin temsilcilerine, ideolojik ve siyasi etkilerden uzak, uyum içinde olmaları durumunda, savaşlara, silahlanma yarışına ve dünyayı yoksullaştıran ekonomi anlayışına "hayır", barışa, silahsızlanmaya ve bütüncül kalkınmaya "evet" diyebilme konusunda etkili olabileceklerini söyledi.

Papa, Vatikan'da dün resmi göreve başlama törenine katılan diğer dinlerin temsilcilerini kabul etti.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, selefi Papa Franciscus'un sözleri ve eylemleriyle diyalog kültürünü bir yol, karşılıklı işbirliğini bir davranış kuralı ve karşılıklı anlayışı bir yöntem ve standart olarak teşvik etmek için yollar açtığını ifade etti.

Katolik Kilisesi ile Müslümanlar arasındaki ilişkilerde "diyalog ve kardeşlik konusunda artan taahhüde" işaret eden Papa, "karşılıklı saygı ve vicdan özgürlüğüne dayalı bir yaklaşımın toplumlar arasında köprüler kurmak için sağlam bir temel olduğunu" kaydetti.

Papa, burada temsil edilen her bir topluluğun, insanlığın iyiliği ve dünyanın korunması için kendi bilgelik, merhamet ve bağlılık payını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Eminim ki, eğer ideolojik ve siyasi etkilerden uzak, uyum içinde olursak, savaşlara 'hayır' ve barışa 'evet', silahlanma yarışına 'hayır' ve silahsızlanmaya 'evet', halkları ve dünyayı yoksullaştıran bir ekonomiye 'hayır' ve bütüncül kalkınmaya 'evet' deme konusunda etkili olabiliriz." dedi.

Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile özel olarak bir araya geldi

Bu arada, İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Papa 14. Leo'nun bu sabah diğer dinlerin temsilcilerini kabulünden önce Fener Rum Patriği Bartholomeos ile özel olarak bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu görüşmede, Patrik Bartholomeos'un Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle Papa'ya ziyaret için kasım sonunu önerdiği, Papa'nın da bu tarihe ilişkin bir açıklama yapmadığı ama Konsil'in yıl dönümünün İznik'te kutlanması isteğini teyit ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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