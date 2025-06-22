Papa 14. Leo'dan Barış Çağrısı: Savaşın Trajedisi Durdurulmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, uluslararası toplumun her üyesinin, geri dönüşü olmayan bir uçuruma dönüşmeden önce savaşın trajedisini durdurmak için ahlaki bir sorumluluğu olduğunu belirtti.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar günü duasını icra eden Papa 14. Leo, burada Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'dan özellikle de İran'dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. İsrail ve Filistin'i de içine alan bu dramatik tabloda, halkın günlük acıları özellikle Gazze'de ve diğer bölgelerde unutulma riskiyle karşı karşıya. Bu bölgelerde insani yardıma olan ihtiyaç her geçen gün daha da acil hale geliyor." dedi.

İnsanlığın bugün her zamankinden daha fazla şekilde barış için haykırdığını belirten Papa 14. Leo, "Bu, sorumluluk ve sağduyu talep eden bir çığlıktır ve silahların gürültüsüyle ya da çatışmayı körükleyen boş sözlerle bastırılmamalıdır. Uluslararası toplumun her bir üyesi, savaşın trajedisini geri dönüşü olmayan bir uçuruma dönüşmeden önce durdurmak adına ahlaki bir sorumluluğa sahiptir." diye konuştu.

"Diplomasi silahları sustursun"

İnsan onurunun söz konusu olduğu yerde, hiçbir çatışmanın "uzak" olmadığını dile getiren Papa, şunları kaydetti:

"Savaş, sorunları çözmez; aksine daha da büyütür ve halkların tarihinde nesiller boyunca iyileşmeyen derin yaralar açar. Hiçbir askeri zafer, annelerin acısını, çocukların korkusunu ve çalınmış bir geleceği telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Milletler geleceklerini; şiddetle ve kanlı çatışmalarla değil, barış eserleriyle şekillendirsinler."

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.