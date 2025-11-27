Papa 14. Leo Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Papa, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Papa, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Papa 14. Leo, özel deftere şunları yazdı:

"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."