Panteion Üniversitesi, Filistin Topraklarındaki İsrail Üniversitesine Tepki Gösterdi

Yunanistan'daki Panteion Üniversitesi, işgal altında bulunan Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin katılımına tepki olarak Avrupa Kriminoloji Derneğinin (ESC) konferansından (EUROCRIM 2025) desteğini çektiğini açıkladı.

Üniversite Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, 3-6 Eylül'de Atina'da 24'üncüsü düzenlenecek ESC konferansına destek olma kararının 2021'de alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugün uluslararası gündemde yaşanan dramatik gelişmeler çerçevesinde Senato, oy çokluğuyla Panteion Üniversitesinin EUROCRIM 2025 Konferansı'ndan desteğini çekmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

"Panteion Üniversitesi, desteğini çekerek asgari sorumluluğunu üstlenmektedir"

Açıklamada, Panteion Üniversitesi Toplum ve Siyaset Bilimi Bölümü'nün akademik etik oluşturulması, insan haklarının korunması, ırkçılıkla ve faşizmle mücadelede uzun tarihe sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, (üniversite) mevcut durumda savaş suçlarını destekleyen politikaları doğrudan ya da dolaylı yasallaştıran kurumlarla işbirliği yapmayı arzulamamaktadır. Böylesi kritik bir uluslararası durumda savaş suçu karşısında tarafsızlığın anlamı yoktur. Panteion Üniversitesi, desteğini çekerek asgari sorumluluğunu üstlenmektedir."

Üniversite Senatosu Üyesi Dimitris Christopoulos da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Senatonun toplantısının tek bir gündeminin bulunduğunu belirterek, "İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin sağlamlaştırılmasına yönelik araştırmalara fon sağlayan İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin konferansa katılacak olmasını protesto etmek amacıyla üniversitemizin kriminoloji alanındaki uluslararası konferanstan desteğini çekmesi." ifadesini kullandı.