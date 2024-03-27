Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde 'Haremeyn - Kutsal Yolculuk Sergisi' Açıldı

İstanbul'un tarihine ve fethine ışık tutan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde "Haremeyn - Kutsal Yolculuk Sergisi" sergisi ziyarete açıldı.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, sergi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyonundan seçilmiş kutsal emanetleri bir araya getiriyor.

Sergide Sakal-ı Şerif ve Kabe-i Şerif iç örtüsü gibi önemli kutsal emanetlerle İsmail Hakkı Efendi Hilye-i Şerifesi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi Hilye-i Şerifesi, Mehmed Vefa Efendi Hilye-i Şerifesi gibi eserler de yer alıyor.

Ayrıca, hac yolculuğunun izlerini taşıyan orijinal kartpostallar ve gravürler de sergide ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Geçmişte Rıhle-i Kebir, Sefer-i Saadet ya da Seyahatü'l-Kübra gibi isimlerle de adlandırılan hac yolculuğu, ilk dönemlerinden 19. yüzyıl sonlarına kadar genellikle kervanlarla yapıldı.

İslam inancı etrafında toplanmış değişik dilden ve ırktan yaya, at veya deve sırtında hayatlarının en büyük manevi arzusunu gerçekleştirme gayesiyle Mekke'ye doğru ilerleyen binlerce kişinin oluşturduğu bu kervanın en önemli kolu Osmanlı topraklarından İstanbul'da hazırlanır ve yola koyulurdu.

"Haremeyn – Kutsal Yolculuk Sergisi"nde de İstanbul'dan ve farklı İslam beldelerinden başlayan bu hac yolculuğunun izleri görülecek.

Ramazan ayı boyunca iftardan sahura Türk vatandaşlarına ücretsiz olan Panorama 1453 Tarih Müzesi haftanın her günü ziyaret edilebilir.