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Panjin'deki Benekli Foklar Aktif Dönemlerine Giriyor

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PANJİN, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde yer alan Liaodong Körfezi'nde yaşayan benekli foklar, sıcaklıkların artmasıyla birlikte aktif dönemlerine giriyor.

Çin sularındaki buzla kaplı alanın en kuzey ucunda yer alan Liaodong Körfezi, benekli fokların dünya çapındaki sekiz üreme bölgesinden en güneyde olanı.

Ulusal düzeyde birinci derecede korunan vahşi bir tür olan benekli foklar, Çin sularında üreyen yüzgeç ayaklı tek deniz memelisi olarak öne çıkıyor.

Panjin kenti son yıllarda 85.900 mu (yaklaşık 5.727 hektar) büyüklüğünde kıyı sulak alanını restore ederek ve 17,6 kilometrelik doğal kıyı şeridi ekleyerek kıyı alanlarının ekolojik dengesini koruma kararlılığını sürdürüyor. Bu çabalar, her yıl bölgeye göç eden benekli foklar için elverişli üreme ve yaşam koşulları yaratıyor. İstatistiklere göre, Liaodong Körfezi'ndeki benekli fok nüfusu yıldan yıla istikrarlı artış eğilimi gösteriyor. Benekli fokların nüfusunun bu yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20 artması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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