Panikleyip kaçtılar geri gelip çaldılar ARNAVUTKÖY'de çaldıkları motosikleti taşırken düşüren 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. ARNAVUTKÖY'de çaldıkları motosikleti taşırken düşüren 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Bir dakika sonra geri gelen şüpheliler motosikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstiklal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Suriye uyruklu Hüseyin Muhammed kendisine ait motosikleti apartmanının önündeki demir korkuluklara bağladı. 2 şüpheli Muhammed'in hurdacılık yaparken kullandığı motosikleti bağladığı yerden sökerek çaldı. Hırsızların dakikalarca uğraşarak demir korkuluklardan çözdüğü motosikleti taşımaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları motosikleti taşırken düşüren şüpheliler panikle sokaktan uzaklaştı. Ancak bir dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, yere düşürdükleri motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Motosikletinin çalındığını fark ederek polise şikayette bulunan Hüseyin Muhammet, "Ben bu motosiklet ile çocuklarıma bakabilmek için hurdacılık yapıyordum. Dün sabah saatlerinde motosikleti çaldılar, bari kimliğimi geri getirsinler. Onu da motosiklette unutmuştum. Ben motosikleti bağladım, sabah kalktığımda kapıda göremedim. Sadece çocuklarımın geçimi için uğraşıyordum. 2 çocuğum var, 2 tane bekliyoruz. Normalde terzide çalışıyorum, ek iş olarak akşamları hurdacılık yapıyordum. Benim bakmakla yükümlü olduğum sakat kardeşim de var. Ona da bakmam gerekiyor. Sadece kimliğimi getirsinler, motoru da istemiyorum artık" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye Güncel Haberler

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