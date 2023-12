Pandemide TIR Şoförü Eşiyle Seferlere Çıkan Kadın, Kendi TIR Ehliyetini Aldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Bakıray (33), pandemide TIR şoförü eşi Ahmet Bakıray ile gittiği seferlerin ardından TIR'ı kendisi kullanmak istedi. Eşinin ehliyeti olmadığı için izin vermediği Aysel Bakıray, sefer dönüşü eşinden habersiz sürücü kursuna yazılıp, önce kamyon sonra TIR ehliyeti aldı. Gerekli belgeleri de alan Bakıray, direksiyon başına geçti. Ehliyetini ve gerekli belgeleri alıp, eşine sürpriz yaptığını anlatan Aysel Bakıray, "Bu süreçten eşimin haberi yoktu. SRC ve psikoteknik belgemi de aldım, Eşime sürpriz yaptım. İlk önce çok şaşırdı sonra çok hoşuna gitti ve gururlandı. Eşimle Avrupa turu hayalimiz var" dedi.

Salihli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Bakıray, pandemi döneminde TIR şoförü eşi Ahmet Bakıray ile birlikte seferlere çıkmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon başına geçmek isteyen Aysel Bakıray, bu isteğini eşiyle paylaştı. Ahmet Bakıray, eşinin ehlihyeti olmadığı için bu isteğini geri çevirdi. Sefer dönüşü 'TIR'ı kullanmayı da bilmiyorsun' diyen eşinden habersiz sürücü kursuna yazılan Aysel Bakıray, önce kamyon sonra TIR ehliyeti aldı. Gerekli belgeleri de tamamlayan Aysel Bakıray, eşine süpriz yaptı. Eşiyle birlikte sefere çıkmaya başlayan Aysel Bakıray, direksiyon başına geçti. Aysel Bakıray, yollarda kendisini fark eden sürücülerin selamına korna çalarak karşılık vermeyi de ihmal etmiyor.

'EŞİMDEN HABERSİZ EHLİYETİMİ ALDIM'

Butikçi olduğunu belirten 2 çocuk annesi Aysel Bakıray, "Pandemi döneminde eşimle birlikte yola gitmiştim. Eşime bir kere sürebilir miyim dedim, ehliyetim olmadığı için hayır dedi. Dönüşte onun haberi olmadan kursa yazıldım. İlk önce kamyon, daha sonra tır ehliyetimi aldım. Bu süreçte eşimin haberi yoktu ve ben SRC ve psikoteknik belgemi de aldım. Bunları alarak eşime sürpriz yaptım. İlk önce eşim çok şaşırdı ama sonra çok hoşuna gitti, gururlandıö dedi.

'TIR KULLANDIĞIMI GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Şu an eşi ile birlikte hafta sonları yola çıktığını anlatan Bakıray, "Hakkari'ye kadar gittik. Doğu Anadolu olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine gidiyoruz. Daha çok Antalya'ya gidip geliyoruz. Eşim sayemde dinlenmeye başladı. TIR kullandığımı görenler gurur duyuyor, olumlu tepkiler alıyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Karadenizli olduğum için 'Yapamazsın' dediklerinde daha çok inadına yapıyorum, daha da azimliyim çünkü ben babamın kızıyım. Güçlü ve çalışkan olmayı babamdan öğrendim. Şu an eşimle yola çıktığım için çok mutluyum ve keyifliyim. İnsanlar TIR'dan indiğimi görünce çok şaşırıyor. Kadın, erkek ayrımı yapılmamalı. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir. Peşinden gidilecek cesaretiniz varsa bütün hayalleriniz gerçek olur. Eşimle Avrupa turu hayalimiz var. İş seyahatimize çift şoför olarak gitmek istiyoruz. Allah izin verirse bu hayalimizi 5 yıl içerisinde gerçekleştirmek hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

'EHLİYETİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'

Eşi Aysel Bakıray ile 16 yıldır evli olduğunu anlatan Ahmet Bakıray, "Pandemi döneminde gelmek isteyince seferlere götürdüm. Ehliyeti yok diye izin vermeyince TIR ehliyetini alıp, sürpriz yapınca çok şaşırdım. Şimdi birlikte yola çıkıyoruz. Her şeyi çok iyi öğrendi, Salihli'den, Antalya'ya kadar gözüm kapalı yatıyorum" dedi.

Aysel Bakıray'ın eşine yardımcı olduğunu anlatan işyeri sahibi Hakan Türker, "Ahmet ve Aysel kaptan birlikte yola çıkıyor, hiçbir zaman gözümüz arkada kalmıyor. Aysel kaptan sektöründe çok başarılı. Allah her zaman yolunu açık etsin" diye konuştu.

Bakıray'ın kızları Alimenur ve Türkannaz Bakıray, anneleri ile gurur duyduklarını söyledi.