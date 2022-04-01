PANDEMİDE ÖLEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANILDI

İSTANBUL (DHA) - PANDEMİNİN başından itibaren hayatını kaybeden sağlık çalışanları İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları pandeminin başından itibaren hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Grup üzerinde 'Covid-19 Sebebiyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarına, sevgi, saygı ve minnetle…' yazan pankart açtı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyan grup, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

"550'NİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI 200'ÜN ÜZERİNDE HEKİM HAYATINI KAYBETTİ"

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