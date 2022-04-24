Son dakika! Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti

Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti

TÜRK Hemşireler Derneği Genel Başkanı Azize Atlı Özbaş, "Bizim kayıtlarımıza düşen verilere göre pandemi sürecinde 42 hemşire meslektaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti" dedi.

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Özbaş, hemşirelerin pandemi dönemindeki çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özbaş, pandeminin kendileri için tarihi bir süreç olduğunu belirterek, "Pandeminin ilk başladığı yıl aslında Dünya Hemşireler Yılı'ydı ve pandeminin patlamasıyla beraber bütün dünya hemşirelerin önemini gördü. Pek çok meslektaşımızı kaybettik, çok meslektaşımız enfekte oldu ancak dünyada sağlığın yükünü hemşireler omuzladı diyebilirim" dedi.

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Kaan ULU-Burak TEKİN/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel