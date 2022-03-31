Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti

ANKARA (DHA) - PANDEMİ ile mücadele sürecinde aralarında hastalığın izini süren filyasyon ekiplerinde görev yapanların da bulunduğu 42 diş hekimi hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre ise bu süreçte 502 sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, 2 yıldır devam eden Covid-19 salgını sürecinden ilk etkilenen ülkelerde sağlık çalışanları içinde en fazla kayıp diş hekimlerinden olduğunu söyledi. Gül, "Biz o ülkelerin deneyimlerini göz önünde bulundurarak çok hızlı önlem aldığımız ve acil durumlar dışında dental tedavileri durdurduğumuz için meslek grubumuzda kaybımız nispeten daha az oldu. Filyasyon ekiplerinde de virüs nedeniyle hayatını kabeden meslektaşlarımız oldu. Ankara'da Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz ilk sağlık çalışanı Seyfi Gür diş hekimiydi. Türkiye'de 42, Ankara'da 7 diş hekimini Covid-19 nedeniyle kaybettik" dedi.

Öte yandan TTB'nin verilerine göre 2 yıllık pandemi sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarından 502'si Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan 214'ünün doktor olduğu öğrenildi.