Pandemi yorgunu sağlık çalışanları 'Sağlık Fest' ile stres attı

Sağlık-Sen İstanbul sağlık çalışanları için 'Sağlık Fest' etkinliği düzenledi.

Esenler Belediyesi ve Sağlık-Sen İstanbul sağlık çalışanları için 'Sağlık Fest' etkinliği gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında yetişkinler ve çocuklar için oyun alanları kurulurken, misafirler için de ücretsiz yeme-içme imkanı sunuldu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK YORULDU'

Etkinlikte konuşan Sağlık-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Caner, "Biz burada tüm İstanbul sağlık çalışanları ailesi olarak bulunuyoruz. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza aileleriyle birlikte eğlenmeleri için özel bir organizasyon yaptık. Sağlık çalışanları, pandemi sürecinde yaptığı fedakar çalışmalarında aileleriyle birlikte çok yoruldu" dedi.

'GELENEKSEL HALE GELECEK'

Caner açıklamasının devamında, "Pandemide çok yorulan sağlık çalışanlarının aileleriyle keyifli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. Burada inşallah geleneksel hale gelecek. Bundan sonra da bunu her yıl yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ŞÖLEN DÜZENLEMİŞ OLDUK'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş etkinliğe ilişkin konuşmasında, "Sağlık çalışanları pandemi ile alakalı çok yoğun, yorucu, zor iki yıllık bir süreç geçirdi. Bu süreç içerisinde sağlık çalışanları akabinde bir nebze nefes alacakları, motive olacakları, streslerini atacakları güzel bir gün olsun istedik. Burada da Sağlık-Fest olarak böyle büyük bir pikniği, şöleni düzenlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURABİLSİNLER'

"Tüm arkadaşlarımız çok keyifli, çok eğleniyor" diyen Durmuş, sözlerine şunları ekledi:

"Çok güzel vakitler geçiriyorlar. Biz bunun devamını bundan sonraki yıllarda da devam etmesi noktasında Sağlık-Sen olarak bu tür organizasyonların içerisinde olacağız. İstiyoruz ki sağlık çalışanları, bu yoğun streslerinin altından güzel bir çalışma ortamı oluşturabilsinler."

Demirören Haber Ajansı / Güncel