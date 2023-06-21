Pandemi yardımı yalanıyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Batman merkezli 3 ilde, sosyal medyadan 'pandemi yardımı' yalanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

BATMAN merkezli 3 ilde, sosyal medyadan, 'pandemi yardımı' yalanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden, 'pandemi yardımı' yalanıyla insanları dolandıran şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada, 9 şüphelinin, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla dolandırıcılık' yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği, Batman'da 7, Mardin'de 1 ve Ardahan'da da 1 olmak üzere toplam 9 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.