Pandemi sonrasında evlerde konforlu ve işlevsel mobilyalar tercih ediliyor - Haberler

Pandemide tüm dünyada aynı anda işin ve okulun eve taşınması, yaşam alanlarında fonksiyonel mobilya ihtiyacını artırırken, Türk mobilyasının ihracat yolculuğunu da hızlandırdı. Sektörün 6 milyar dolar ihracat hedefine koştuğunu söyleyen Engince Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecevit Karabağlı, evlere fonksiyonellik gelirken, uzun vadeli yatırımın ön planda olduğunu aktardı.

Pandeminin getirdiği yeni dünya düzeni, Türk mobilyasının mesaisini artırdı. TÜİK'in verilerine göre 2021'de yüzde 25'i aşan artışla yılı 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörde çözüm odaklı tasarımlara yönelik talep de yükselişe geçti. Küresel salgınla kabuk değiştiren yaşamın, mobilya tasarımlarında çözüm odaklı yaklaşımı öne çıkardığını belirten Engince Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecevit Karabağlı, "Bu süreçte tüm dünyada aynı anda işin ve okulun eve taşınması farklı ihtiyaçlar doğurdu. Pandemi öncesinde yoğun iş yaşamının bir getirisi olarak neredeyse otel gibi kullanılan evlerde konfor ve fonksiyonel çözüm arayışları yaygınlaştı. Son yıllarda Ar-Ge yatırımlarını hızlandıran Türk mobilya sektörü, İleri teknoloji ve tasarım gücüyle dünyanın çözüm arayışlarına hızlı cevap verdi. Mobilyada dünyanın merkezi olmaya aday olan sektörümüz bu sene, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine koşuyor" dedi.

Yaşam alanlarının ofis ve okulu da içine alacak şekilde yenilenmesinin çözüm odaklı tasarımlara ihtiyacı artırdığını kaydeden Karabağlı, "Pandemi mobilyada tasarım anlayışında köklü değişimler yarattı. 40 yılı aşan tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan çözüm odaklı fonksiyonel tasarımlarımızla evlerin değişen kimliklerini şekillendiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın yol göstericiliğinde geliştirdiğimiz tasarımlarımızda, pandeminin yarattığı yeni dünya düzeninin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Koltuk takımları başta olmak üzere, çok sayıda kategoride geliştirdiğimiz koleksiyonlarımıza eklediğimiz fonksiyonel özelliklerle konfor beklentisini karşılıyoruz. Uluslararası kalite standartlarında ürettiğimiz koleksiyonlarımızla mobilyayı uzun vadeli yatırım enstrümanları arasına kazandırdık. En yeni trendlerin temsilcisi olan zamansız tasarımlarımız, mobilyada yüksek kalitenin temsilciliğini üstleniyor" ifadelerinde bulundu.

EVLERE KARAKTER KAZANDIRIYOR

Mobilyada trend haline gelen çözüm odaklı yaklaşımın yalnızca tasarımlarda değil boyutlarda da hissedildiğini söyleyen Karabağlı, "Bundan 20 yıl önce genellikle standart boyutlarda üretilen mobilyalar, artık farklı büyüklükteki evler dikkate alınarak tasarlanıyor. Engince Mobilya olarak her evin bir hikayesi olduğu fikrinden yola çıkarak tasarımlarımızı farklı büyüklükteki evlere uygun boyutlarda üretiyoruz. Çok sayıda tasarımımız tüketicilerin özel ölçü talebine cevap veriyor. Müşterilerimiz esnek kombinasyon modeline sahip tasarımlarımızdan istedikleri parçaları seçerek evlerinin hikayesini yansıtan takımlar oluşturabiliyor. Böylece evlere karakter kazandırırken uzun soluklu bir müşteri memnuniyeti de elde ediyoruz" diye konuştu.

TASARIMLARINI TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA HASARSIZ ULAŞTIRIYOR

Mobilyada kumaş seçiminin de uzun vadeli yatırımda belirleyici bir rolü olduğuna değinen Karabağlı, "Dayanıklı, silinebilir, uzun ömürlü ve kimyasal içermeyen kumaşlardan üretilen mobilyalar talepte ilk sırada yer alıyor. Koleksiyonlarımızda kullandığımız üstün kaliteli malzemelerin yanı sıra dayanıklı, silinebilir ve kimyasal içermeyen kumaşlarla Türk mobilyasına uluslararası sağlık sertifikası olan E1 kalite standardını getirdik. Alanında uzman ekiplerimizle üretimin yanı sıra sipariş, kargo ve teslimat sürecini de en iyi şekilde yöneterek tüm mobilya tasarımları ve aksesuarlarımızı Türkiye'nin her noktasına hasarsız bir şekilde ulaştırıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel