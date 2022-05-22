Pandemi nedeniyle ara verilmişti: 1 kilometrelik yer sofrasıyla başladı - Haberler

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen ' Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme' etkinliği kurulan 1 kilometre uzunluğundaki yer sofrasıyla yapıldı.

Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ' Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme' etkinliği 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadı. 2 yıllık aranın ardından normalleşmeyle birlikte düzenlenen etkinliğe yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katıldı. 2 gün süren etkinlik için büyük ve küçükbaş olmak üzere toplamda 150 hayvan kesildi, 5 ton pirinç ve bulgur kullanılarak yapılan yemeklerde 50 aşçı görev aldı. Etkinliğin son gününde kurulan 1 kilometrelik yer sofrasında vatandaşlar bir araya geldi. Yemekte misafirlere bulgur, pilav üstü et, güveç ve kuru fasulye ikram edildi. Birçok çadırın kurulduğu etkinlikler, 1954 yılında hayatını kaybeden 'Zilan Cemaati Lideri Şeyh Halid Bağdu'yu anmak için yapılıyor.