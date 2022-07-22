Son dakika haberleri... PANDEMİ HASTANESİNDE 'YENİ DALGA' ÖNLEMLERİ BAŞLADI

TÜRKİYE'nin en büyük pandemi hastanesi, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yeniden Kovid hazırlıklarına geçildi. Ayaktan hasta başvurularının 3-4 kat arttığını ve günlük ayaktan başvuru sayılarının 200'lerden 900'lere çıktığını kaydeden Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Kovid'de yeni dalgaya girdik diyebilirim. Henüz hastaneye yatışlara çok büyük bir yansıması yok ancak önceki dalgalardan biliyoruz ki ayaktan başvurular bir süre sonra yatış ve yoğun bakımlara da yansıyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde, çok değil bundan iki ay önce Kovid dışı servisler artırılarak pandemi sonrası normalleşmeye geçiş yapılmıştı. Ancak Avrupa'da başlayıp ülkemize de yansıyan vaka sayılarındaki artış nedeniyle, hastanede Kovid servisleri yeniden aktif edilmeye başlandı. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, günlük ayaktan hasta başvuru sayılarının 3-4 kat arttığını kaydetti.

"GÜNLÜK 800 BAŞVURU, PCR POZİTİFLİĞİ DE ARTTI"

"50 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALAR DA GÖRMEYE BAŞLADIK"

"BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ, AKCİĞER TUTULUMU NADİR"

Görüntü dökümü:

Pandemi hastanesinde ayaktan başvurularından genel ve detay görüntüler

Demirören Haber Ajansı / Güncel