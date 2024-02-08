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Panda yavrularının buluşması

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Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında 24 dev panda yavrusu Sichuan eyaletindeki üreme üslerinde bir araya geldi.

1. Panda yavrularından çeşitli görüntüler

Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında 24 dev panda yavrusu Pazar günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan iki üreme üssünde bir araya geldi.

Tamamı 2023 yılında doğan yavruların 10'u Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde, 14'ü ise Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sichuan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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