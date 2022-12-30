Panda Yavruları Yeni Yıl Öncesi Ziyaretçilere Merhaba Dedi

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Eyaleti'nin merkezi Chengdu'daki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi'ndeki dev panda yavruları görülüyor, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

CHENGDU, 30 Aralık (Xinhua) -- 2022'de dünyaya gelen 13 dev panda yavrusu, yeni yıl öncesi hayranlarına merhaba demek için Perşembe günü Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Eyaleti'nin merkezi Chengdu'da halkla buluştu.

Ziyaretçiler, sabah 10.00 sıralarında Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi'nin neşeli bir şekilde dekore edilmiş bir alanında bakıcılarının eşliğindeki yavrular ortaya çıkınca sevinç çığlıkları attı.

Yeni doğanlar, bu yıl panda merkezinde yetiştirilen 15 dev panda yavrusu arasında yer alıyor. En ağırı 12 kilogramdan fazla ve en hafifi 6 kilograma yakın olmak üzere hepsinin sağlık durumu iyi.

Merkez, son yıllarda dev pandalarla ilgili bilimsel araştırmalarda 17 ülke ve bölgeden 45 kurumla işbirliği yaptı.

Esaret altında panda yetiştirme, besleme ve popülasyon genetiği yönetimi gibi alanlarda birçok zorluğun üstesinden gelen merkez, böylece panda popülasyonunun hızla artmasına yardımcı oldu.

Merkezde esaret altındaki dev pandaların sayısı 237'ye ulaştı ve yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 12,2'ye yükseldi.