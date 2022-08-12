Panchen Erdeni Çin Budist Derneği'nin Tibet Şubesinde Günlük Görüşmeler Gerçekleştiriyor
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LHASA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Panchen Erdeni Chos-kyi rGyal-po, önde gelen keşişlerle görüşmelerde bulunuyor, 1 Haziran 2022.Panchen Erdeni Chos-kyi rGyal-po, Mayıs ortasından bu yana Lhasa'daki Çin Budist Derneği'nin Tibet şubesinin başkanı olarak günlük görevlerini yerine getirdi.
LHASA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Panchen Erdeni Chos-kyi rGyal-po, önde gelen keşişlerle görüşmelerde bulunuyor, 1 Haziran 2022.
Panchen Erdeni Chos-kyi rGyal-po, Mayıs ortasından bu yana Lhasa'daki Çin Budist Derneği'nin Tibet şubesinin başkanı olarak günlük görevlerini yerine getirdi. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)
Xinhua / Güncel