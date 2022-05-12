PANCAR TOPLARKEN KAYBOLAN KADININ YERİ DRONLA TESPİT EDİLDİ - Haberler

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PANCAR TOPLARKEN KAYBOLAN KADININ YERİ DRONLA TESPİT EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Başkale ilçesinde, dün kadınlarla pancar toplamaya gidip kaybolan Fatma İlhan (62), bugün jandarma ile AFAD ekiplerinin dron ve iz köpekleriyle yaptıkları arama çalışmasıyla bulundu.

VAN'ın Başkale ilçesinde, dün kadınlarla pancar toplamaya gidip kaybolan Fatma İlhan (62), bugün jandarma ile AFAD ekiplerinin dron ve iz köpekleriyle yaptıkları arama çalışmasıyla bulundu.

Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çaldıran Mahallesi'ne dün saat 10.00 sıralarında bir grup kadınla pancar toplamaya giden Fatma İlhan kayboldu. İlhan'dan bir süre haber alınamayınca yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Dron destekli yapılan arama çalışmalarına, jandarmanın iz köpeği de katıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında dronla yeri tespit edilen İlhan, mahalleye bağlı Ağıl mezrasında bir taşın yanında bitkin halde bulundu. Jandarma ekiplerinin ulaşarak su içirdiği İlhan özyaşlarına hakim olamadı. Ekipler tarafından at sırtında yaşadığı Çaldıran Mahallesi'ne getirilen İlhan, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra evine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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