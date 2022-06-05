Panasonic 2028 mali yılına kadar elektrikli araç bataryaları üretimini 4'e katlayacak - Haberler

Panasonic 2028 mali yılına kadar elektrikli araç bataryaları üretimini 4'e katlayacak Japon elektronik üreticisi Panasonic, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4'e katlayacak. Japon elektronik üreticisi Panasonic, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4'e katlayacak. Japon firma bünyesindeki Panasonic Energy, elektrikli araç bataryalarına yönelik artan talebi karşılamak adına yeni hedeflerini açıkladı. Buna göre Panasonic Energy, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4 kat artırmayı planlıyor. İlk hedef olarak, batarya satış gelirlerinin, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılına dek 970 milyar yene (7,5 milyar dolar) erişmesi hedefleniyor. Bu kapsamda mevcut üretim kapasiteleri artırılacak, Kuzey Amerika'da yeni fabrikalar kurulacak. Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama fabrikasında seri üretilecek "yeni nesil 4680 batarya hücresi" 2023 mali yılında ABD'li Tesla'ya tedarik edilecek. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Panasonic Tragger Japon Güncel Haberler

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