Panama'nın Bağımsızlığının 121. Yıl Dönümü Kutlandı

Panama'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Panama'nın bağımsızlığının 121. yıl dönümünü kutlamak için etkinlik düzenlendi.

Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Panama'nın Ankara Maslahatgüzarı Francisco Navarro, Panama'nın dünyada ayrıcalıklı bir konumda olduğuna işaret ederek, ülkesinin Atlantik ve Pasifik'in arasında bağlantıyı sağlamasıyla küresel ticaretteki önemli rolüne dikkati çekti.

Navarro, Panama'yı "Crossroads" (kesişim noktası) olarak nitelendirerek, ülkesinde her yıl ocak ayında aynı isimle bir festival düzenlendiğini anlattı.

Bu festivalin çok kültürlü bir ruhu olduğunu ve onları birbirine bağlayan eşsizliğin kutlanmasını sağladığını aktaran Navarro, "Bu fikrin, kültürlerin ve kıtaların kesiştiği Panama'da ortaya çıkması bir tesadüf değil. Bu etkinlik, kutlamalarıyla ülkemizi tanımlayan çeşitliliğe bir övgüdür." ifadesini kullandı.

Navarro, Türkiye dahil bu festivalin birçok ülkeden ziyaretçi için çekim noktası olduğunu kaydederek, 30 Ocak'ta başlayacak festival süresince Panama'nın müzik, gastronomi, sanat ve kültürseverlerin rotası haline geleceğini söyledi.

Ayrıca Navarro, bugünkü etkinlik kapsamında festivalin tanıtımı için bir serginin açıldığını ifade etti.

Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Balkan da Panama'nın Türkiye'nin çok yakın bir dostu olduğunu belirterek, 26 yıl önce vizyoner bir yaklaşımla başlatılan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikasının olumlu sonuçlarını görmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.

Balkan, 1950'de Panama ile Türkiye arasında kurulan diplomatik ilişkilerle siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimi arttırmayı hedeflediklerini kaydederek, 2025'te iki ülke ilişkilerinin 75. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti.

Panama'yı bu yılki başarılı genel seçim nedeniyle kutlayan ve yeni hükümetle de yakın çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Balkan, Nisan 2025'te düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Panama'dan ve diğer ülkelerden üst düzey katılım beklediklerini ifade etti.

Balkan, Türkiye'nin Panama'yı Latin Amerika bölgesine erişim için giriş kapısı olarak nitelendirdiğine işaret ederek, Panama'nın okyanuslar ve kıtalar arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin de Panamalı girişimcilere fırsatlar sunduğuna değinen Balkan, ikili ticaret hacminin geçen yılki toplam miktarı aşarak 2024'ün ilk 9 ayında 445 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Balkan, uluslararası alanda da karşılıklı destek sağlanmasına önem verdiklerine dikkati çekerek, Panama'nın 2025-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Son olarak Balkan, Panama'nın BMGK'deki varlığının ikili ilişkilere ve BM'deki işbirliğine katkı sağlayacağını vurguladı.